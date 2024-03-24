العراق: الإطاحة بـ 9 إرهابيين وتدمير إحدى المضافات في 3 محافظات

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الأحد، الإطاحة بـ 9 إرهابيين وتدمير إحدى المضافات في ثلاث محافظات.

وذكرت مديرية العلاقات والإعلام للجهاز في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه وفقا لجهود استخباراتية لجهاز الأمن الوطني العراقي لملاحقة فلول العصابات الإرهابية، وبعد توافر معلومات أمنية عن وجود مضافة تابعة لتلك العصابات في إحدى بساتين محافظة ديالى والتي تشكل مأوىً لهم، وتم التنسيق مع القوات الماسكة من الشرطة الاتحادية وتدمير المضافة بالكامل.

وأضافت أن مفارز الجهاز في محافظتي نينوى والأنبار تمكنت من تعقب حركة مجموعة من الإرهابيين واستدراج بعضهم ليتم القبض على 9 منهم اعترفوا بانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية.