"إرادة" تشارك في معرض "إكسبو أصحاب الهمم الدولي" بدبي

يشارك برنامج" إرادة " التابع للهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بمعرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي بدبي، و يهدف البرنامج لإتاحة البيئة الداخلية والخارجية، لتكون داعمة في دمج وتضمين الأشخاص ذوي الإعاقة داخل الحياة العامة.

في عام ٢٠٠٥ أسست الهيئة "مصنع إرادة"، المتخصص في الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، مع إتاحة وحدة متنقلة، لتوفير خدمات الصيانة في أماكن مختلفة من الجمهورية.

الجدير بالذكر أن، معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي، هو الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا بدورته السادسة، ويهدف إلى مواصلة جهوده المبذولة تجاه هذه الفئة من أفراد المجتمع، والبالغ عددهم حوالي 50 مليون شخص في الشرق الأوسط.

وتسعى الفعالية، إلى تحقيق هذا الهدف من خلال تعزيز الشراكات الوثيقة بين المجتمعات والدوائر الحكومية، والخبراء والموردين الرائدين عالميًّا في مجال الاحتياجات الخاصة، إلى جانب توفير منصة للمؤسسات من أجل عرض الحلول الخاصة بها واستكشاف فرص نمو الأعمال والتواصل مع المشترين الرئيسيين وخبراء القطاع من جميع أنحاء العالم.