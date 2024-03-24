حكم من أفطر جهرا أمام الناس في رمضان.. المفتي يوضح

كشف الدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية، عن حكم من يفطر جهرًا أمام الناس في نهار رمضان.

وأضاف الدكتور شوقي علام خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «اسأل المفتي» المذاع على فضائية صدى البلد أن إنَّ مَن أكل أو شرب في نهار رمضان عامدًا عالمًا بوجوب الصوم عليه من غير عذرٍ ولا ضرورةٍ من سفرٍ أو مرضٍ أو نحوهما، فقد ظلم نفسَهَ باقترافِ كبيرة من كبائر الذنوب.

وأوضح الدكتور شوقي علَّام أن الواجب على صاحب ذلك الفعل في هذه الحالة أن يتوب إلى اللهِ تعالى منها بالاستغفار والندم، مع وجوب قضاء الصوم، مشددا على أنه لا ينبغي للناس ألا يفتشوا عن النوايا أو يسيئوا الظن ببعض المفطرين لعل عندهم عذرًا، ولكن أيضًا ينبغي على من أفطر لعذر ألا يجهر بذلك إن استطاع.

وردا على سؤال بشأن حكم الحجامة خلال الصيام، أوضح المفتي قائلا: الحجامة في أثناء الصيام لا تُفسِد الصوم؛ لأن الفطر مما دخل لا مما خرج.



