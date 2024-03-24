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الأحد 24 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

صلاح الشرنوبي: "راب أحمد مكي مميز.. والمهرجانات فيها انحدار"

الموسيقار صلاح الشرنوبي
الموسيقار صلاح الشرنوبي
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أكد الموسيقار صلاح الشرنوبي، أن هناك العديد من الثقافات التي دخلت على شكل الموسيقى في مصر، موضحًا أن احمد مكي جيد في الراب، ويقدم العديد من الجمل المميزة، مضيفًا: "أكتر حد داخلني في موسيقى الراب.. لا مانع".

 

وأوضح "الشرنوبي"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"،أن هناك أعمال تكون أذى لأعمال أخرى، وهناك انحدار في الموسيقى بسبب المهرجانات وهناك كلمات غير قادر على استيعابها.

 

وأشار إلى أن، كلمات المهرجانات سيئة ولا يستوعبها ولكن هناك عدد من الفنانيين المميزين جدًا، مضيفًا: "الغالبية العظمى من المهرجانات فيها إنحدار".

الموسيقار صلاح الشرنوبى أحمد مكي