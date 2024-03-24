بعد توترها منذ جائحة كورونا.. تحركات من الصين وأستراليا لتوطيد العلاقات بينهما

الأحد 24/مارس/2024 - 06:02 م

عرض برنامج "العالم شرقا"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية منى شكر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: "بعد توتر العلاقات بينهما منذ جائحة كورونا.. تحركات من الصين وأستراليا لتوطيد العلاقات بينهما".

وأوضح التقرير أن تحركات صينية جديدة بهدف إرسال تطمينات لأستراليا بعد انتشار عسكري كبير لبكين في مياه المحيطين الهندي والهادئ، أولى خطوات تلك التطمينات زيارة وزير خارجية الصين إلى العاصمة الأسترالية كانبيرا، والتي تعد الزيارة الأعلى لمسؤول صيني منذ عام 2017.

ولفت التقرير أن توتر العلاقات بين البلدين يعود عقب اتهامات وجهت للصين حول منشأ فيروس كورونا، وهو ما قابلته الصين بفرض رسوم جمركية مرتفعة عام 2020 على صادرات أستراليا الأساسية.

وتابع التقرير: "وبعد وضع أستراليا خطة مدتها 10 سنوات تستهدف مضاعفة أسطولها من السفن الحربية الكبرى، وزيادة الإنفاق الدفاعي بمقدار 7 مليارات دولار إضافية لمواجهة نفوذ الصين بالمنطقة عمدت الصين لإرساله تطمينات مفادها أن أستراليا خارج سياق التنافس مع الولايات المتحدة".

وأكد التقارير أن الصين تعد أكبر شريك تجاري لأستراليا زارها رئيس وزراء أستراليا نوفمبر الماضي، وتعهد بالعمل بشكل بناء مع الصين وذلك في وقت تسعى فيه الدولتان إلى إذابة الجليد في علاقتهما الثنائية.