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الأحد 24 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

"الأوقاف" تفتتح 30 مسجدًا الجمعة المقبلة

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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أعلنت وزارة الاوقاف افتتاح 29 مسجدًا يوم الجمعة الموافق 24 / 3 / 2024م، منها (22) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(7) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7 / 2023 م حتى تاريخه 864) مسجدًا منها (679) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(185) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى9/ 3 / 2024 م عدد (11889) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (17) مليارًا و(30) مليون جنيه.

 


أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف دمياط
1. مسجد أبو الرزق – منشية ناصر – السعدية القبلية
مديرية أوقاف بني سويف
2. مسجد الحسيني – عزبة غالي ناروس - ببا
مديرية أوقاف أسيوط
3. مسجد الشحايتة – الكوم الأحمر - البداري
4. مسجد الرضاونة – بانوب - ديروط
مديرية أوقاف الجيزة
5. مسجد الروضة – حدائق الأهرام
6. مسجد فؤاد حجاب – برويش - العياط
مديرية أوقاف الإسماعيلية
7. مسجد الرحمة – قرية أم عزام – القصاصين
8. مسجد الفرقان – قرية الأبطال – القنطرة شرق
مديرية أوقاف البحيرة
9. مسجد الهداية – عزبة عبد المجيد صالح البستان – مركز الدلنجات
10. مسجد عزبة 9 – قرية أحمد علوية – زاوية صقر – مركز أبو المطامير 
مديرية أوقاف المنوفية
11. مسجد الدوار – زاوية الناعورة – مركز الشهداء
مديرية أوقاف الفيوم
12. مسجد الرضوان – أبجيج – مركز الفيوم
13. مسجد الهدى – السعدة العمدية – إطسا شرق
14. مسجد محمد عبد الله المليجي – هويدي - أبشواي
15. مسجد العمدة الجديد – الشيخ فضل – مركز الفيوم
مديرية أوقاف الشرقية
16. المسجد الجديد – أبو رجب ناطورة – كفر صقر
17. مسجد عبد الكريم الضبيع – أباظة - فاقوس
18. مسجد الإيمان – السلاوي - الهجارسة – كفر صقر 
19. مسجد عرب بلي – عزبة عرب بلي - الملاك – مركز أبو حماد
20. مسجد مركز شباب الصالحية القديمة - فاقوس
21. المسجد الكبير – كفر العدوي - فاقوس 
مديرية أوقاف كفر الشيخ
22. مسجد طلبة سعد – الزوايدة – سيدي سالم
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف الأقصر
1. مسجد الفاروق عمر – الصعايدة - الزينية
2. مسجد الرحمن – أبو ريفو – رواج - البياضية
مديرية أوقاف كفر الشيخ
3. مسجد الشرفاء – قرية الشرفاء – الساحل القبلي - بلطيم
4. مسجد السحايت الكبير - الحامول
مديرية أوقاف البحيرة
5. مسجد عزبة نصير – بندر أبو المطامير 
مديرية أوقاف أسيوط
6. مسجد المقاطعة – دير القصير – القوصية 
7. مسجد عبد الرحيم عبد الحافظ – مدينة القوصية

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الإحلال والتجديد المسجد الكبير