بالصور.. رفع المخلفات والقمامة من شوارع حي العمرانية

شن حي العمرانية، اليوم الاحد، بالتنسيق مع الهيئه العامه للنظافه والتجميل، بأعمال كنس وتجريد ورفع كفاءة أعلى الطريق الدائري والطريق السطحي بجانب الدائرى بالتعاون .

وكلف اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، رئيس هيئة النظافة والتجميل بالجيزة، بضرورة تكثيف جهود تحسين منظومة النظافة وتكليف فرق للمرور الدوري لتنفيذ اعمال الكنس والتجريد بذلك القطاع وعدم السماح بوجود أي مخلفات.



وشملت الحملات، اعمال نظافه وكنس وتجريد ورفع مخلفات، بعدد من الشوارع منها "بشارع خاتم المرسلين ، وشارع الشعب ، وشارع اليابان " .



ووضع قصارى ورد، لتجميل الجزيره الوسطى بشارع فيصل، وجاء ذلك بمتابعة وإشراف اللواء احمد جلال الطنطاوي رئيس الحي.