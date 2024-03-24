الأمم المتحدة: صعوبات تحيط بمهمة انتشال سفينة روبيمار قبالة سواحل اليمن

كشف الخبير المُكلف من قِبل الأمم المتحدة لإدارة أزمة السفينة روبيمار ماتيا لوجيا، عن أن هناك صعوبات وتحديات تحيط بمهة انتشال السفينة التي غرقت جراء صاروخ أطلقه الحوثيون.

وقال لوجيا - بحسب الفضائية اليمنية اليوم / الأحد إن الأمم المتحدة قدمت آلية متكاملة للتعامل مع السفينة، مؤكدا أن التحديات التي تواجه عملية انتشال السفينة كبيرة وأن هناك ضرورة النزول تحت الماء لتحليل الوضع وفهم الكارثة بشكل أعمق.

واستمع الخبير الأممي إلى وجهات نظر المسؤولين حول الأزمة، حيث أكدوا أهمية الدور الذي تلعبه الأمم المتحدة في هذا الشأن وضرورة توسيع الجهود على نحو تترتب عليه نتائج إيجابية وسريعة.

وكانت السفينة روبيمار استهدفتها مليشيات الحوثي الإرهابية في 18 نوفمبر بصاروخين موجهين ومعاودتها الهجوم على السفينة أثناء جنوحها جنوب جزيرة حنيش بهدف إغراقها، دون اعتبار للأضرار البيئية والاقتصادية والإنسانية الكارثية التي سيدفع ثمنها اليمن واليمنيون.

