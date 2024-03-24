وزير خارجية روسيا: تصريحات ماكرون بإرسال قوات لكييف هدفها "إرضاء واشنطن"

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم /الأحد/، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يدلي بتصريحات حول احتمال إرسال قوات إلى أوكرانيا لإرضاء واشنطن واستفزاز حلفاء حلف شمال الأطلسي(ناتو).

وأوضح لافروف لوكالة أنباء "تاس" الروسية، أن"جميع تصريحات الرئيس الفرنسي ماكرون خلال السنوات القليلة الماضية حول إنشاء نوع من الاستقلال الاستراتيجي - كل هذا تبين أنه لا شيء، لا أحد يفكر في هذا الآن، على الرغم من إصرار ماكرون على أنه لا يزال من الممكن إرسال قوات برية إلى أوكرانيا، إلا أن الأمر لم يعد يتعلق بالحكم الذاتي الاستراتيجي، بل يتعلق بكيفية إرضاء الولايات المتحدة، وفي الوقت نفسه استفزاز الحلفاء في حلف شمال الأطلسي نفسه".. وأشار إلى أن السياسيين وجيل الشباب في دول البلطيق يطرحون أفكارا مماثلة.

وتابع: "في بولندا، السياسيون ناضجون لكنهم مستعدون أيضًا للعب مثل هذه اللعبة الاستفزازية، وفي ألمانيا، لا يزال المستشار أولاف شولتز يظهر على الأقل بعض الحذر لكن استفزاز فرنسا لموضوع نشر قوات الناتو في أوكرانيا يهدف إلى تقويض موقفه في الاتحاد الأوروبي في سياق التنافس الفرنسي الألماني".

