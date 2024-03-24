إعلان أسماء الفائزين في ختام مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الإعدادية

شهدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، تحت رعاية وحضور أشرف سلومة وكيل الوزارة، ختام نهائيات مسابقه أوائل الطلبة ( للمرحلة الإعدادية) على مستوى المحافظة، والتي ينظمها حزب مستقبل وطن .

وقد أقيمت المسابقة بمكتبة وبقاعة المؤتمرات بالمدرسة السعيدية الثانوية العسكرية، التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية وبحضور مديرو عموم الإدارات التعليمية بتعليم الجيزة. وبمشاركة 167 طالب وطالبة من 26 مدرسة تابعة ل 19 إدارة

وتستهدف مسابقة أوائل الطلبة تشجيع الطلبة والطالبات على التفوق العلمي وتقوية روح التنافس المبنى على معايير تتسم بالشفافية والنزاهة والموضوعية وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن لدى الطلاب والإعلاء من قيمة التنافس الشريف في المجالات العلمية والثقافية بين الطلاب.

وقد أعلن سلومة بفوز المركز الأول لإدارة الواحات التعليمية .

والمركز الثاني لإدارة العجوزة التعليمية .

والمركز الثالث لإدارة الهرم التعليمية .

والمركز الرابع لإدارة جنوب الجيزة التعليمية .

وأثنى على الجهد المبذول من الموجهين العموم والموجهين الأوائل للمواد الأساسية، وذلك لوضعهم الأسئلة الخاصة بالمسابقة وتحكيمها خلال المسابقة.

كذلك أثنى على توجيه عام التربية الاجتماعية والموجهين الأوائل للتربية الإجتماعية بالإدارات لحسن التنظيم ودارت الأسئلة الشفوية حول المشروعات القومية الكبرى للدولة.