عمرو مخلوف يكشف سر انتصارات منتخبات الطائرة.. ويوضح خطة الإعداد للأولمبياد

أكد الإعلامي عمرو مخلوف، أمين صندوق الاتحاد المصرى للكرة الطائرة، أن مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس ياسر قمر في إجتماعات متواصلة، ويعمل بشكل مستمر، من أجل خدمة اللعبة، والوصول بها للعالمية .

وكشف "مخلوف "، أن المجلس وضع خطة طويلة الأجل، أتت بثمارها، وحققت نسبة نجاح 100% لكافة المنتخبات الوطنية.

وساهمت في حصد منتخبات مصر للرجال والسيدات والطائرة الشاطئية الميداليات الذهبية خلال مشاركتهم الأخيرة في دورة الألعاب الأفريقية التي اختتمت أمس بغانا .

كما حققت المنتخبات من قبل ذهبية تصفيات المنطقة الخامسة للرجال والسيدات، وذهبية الرجال لبطولة افريقيا التي استضافتها القاهرة نهاية العام الماضي، وتأهل من خلالها منتخب الرجال لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة بباريس 2024 .

وكشف عمرو مخلوف، أن مجلس الإدارة وضع برنامج إعداد قوي لكافة المنتخبات الوطنية، وسيبدأ منتخب الرجال منتصف مايو المقبل معسكراته الخارجية، بأكثر من دولة منها بولندا وكوريا الجنوبية، كما سيتم وضع الرتوش الأخيرة للبرنامج الزمنى لهذه المعسكرات خلال الاسبوعين القادمين بالتشاور مع المدير الفنى الأجنبى للمنتخب.

وعن سر تفوق المنتخبات الوطنية الملحوظ في عهد المجلس الحالي كشف الإعلامي عمرو مخلوف قائلًا: البداية تكمن في وضع آلية للمسابقات توفر احتكاك قوى للأندية بمختلف الأعمار واختيار الأجهزة الفنية المناسبة لكل مرحلة من مراحل المنتخبات، بالاضافة لتوفير البرنامج التدريبى المناسب لكل مرحلة من خلال الجهاز الفنى وبإشراف خبراء على أعلي مستوى من الكفاءة وتوفير الاحتكاك المناسب لكل منتخب قبل اى بطولة بالاضافة لمتابعة دقيقة من قبل مجلس الإدارة كل هذه العوام سر النتائج المميزة للكرة الطائرة المصرية في السنوات الأخيرة.