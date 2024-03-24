رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال البارالمبي: مصر بطولة مميزة خاصة في شرم الشيخ

أشاد المكسيكي جورج مورينيو رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال البارالمبي، بنجاح مصر في تنظيم مصر منافسات كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي، والتي تُختتم منافساتها اليوم الأحد في شرم الشيخ.

وقال مورينيو في تصريحات للمركز الإعلامي للجنة البارالمبية، إن مصر قدمت بطولة مميزة خاصة في مدينة ساحرة مثل شرم الشيخ، مشيدًا بالأداء المصري، وحسن اختيار مدينة السلام لتنظيم بطولة كبيرة بهذا الحجم.

وتابع: "مشاركة 34 دولة دليل على أهمية البطولة ونجاحها، وأتوقع أن النسخ المقبلة ستشهد مشاركات مثل هذه النسخة من حيث عدد الدول وأيضا عدد اللاعبين واللاعبات، وهو نجاح يحسب للجنة البارالمبية المصرية التي كانت لها بصمة واضحة".

وأكد مورينيو، أنه استمتع بالأجواء في مدينة شرم الشيخ الساحرة، مشيرًا إلى أن مصر من الدول المميزة دائما في التنظيم، لذلك ستسضيف البطولة حتى عام 2028.

واختتم جورج مورينيو، رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال البارالمبي، تصريحاته بالإشارة إلى أن مصر نجحت من قبل في استضافة بطولة إفريقيا، ثم بطولة العالم وكأس العالم، مؤكدًا أن مصر بلد الأمن والأمان، وتمتلك البنية التحتية لاستضافة بطولات كبرى.

وتحتل مصر صدارة الترتيب العام للبطولة، برصيد 20 ميدالية متنوعة 4 ذهبيات، 6 فضيات، و9 برونزيات.

الذهب



رحاب رضوان وزن 55

محمد صبحي وزن 88

صفاء حسن وزن 79

فاطمة محروس67

الفضة



أميمة عمر وزن 50

حسن العطار وزن 80

نوال رمضان وزن 45

إيناس الجبالي وزن 41

محمد علي وزن 72

نادية فكري وزن 86

البرونزية

شريف عثمان وزن 65

مظهر تمام وزن 80

صباح عبدالفتاح وزن 55

محمود عطية وزن 72

أمل سليمان وزن 61

عادل الحوت وزن 59

أمل حنفي وزن 79

أماني الدسوقي 86

محمد السيد وزن 107

عمرو فاروق +107.