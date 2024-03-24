شيخ الأزهر يلتقي جوتيريش ويسلطان الضوء على أزمة اللاجئين والتحديات الإنسانية

التقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش .

وخلال اللقاء، ناقش الأمين العام وفضيلة الإمام الأكبر القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التحديات التي تواجه اللاجئين والمساعدات الإنسانية في الشرق الأوسط.

كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التضامن الدولي والجهود المشتركة للتخفيف من معاناة الشعوب المحتاجة في شهر رمضان الكريم.

وهذا العام اختار الأمين العام التوجه لمعبر رفح الحدودي مع غزة، لتسليط الضوء على محنة الفلسطينيين والعقبات أمام تخفيف معاناتهم

حضرت إلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، الاجتماع وأعربت عن دعم الأمم المتحدة للجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة."

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