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الأحد 24 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ كفر الشيخ يتابع جهود الوحدات المحلية في التعامل مع الأمطار

من خلال شبكة السلامة الوطنية

محافظ كفرالشيخ يتابع
محافظ كفرالشيخ يتابع من غرفة السلامة الوطنية جهود كسح مياهر
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تابع، اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، والدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، جهود الوحدات المحلية في التعامل مع تبعيات التغيرات المناخية وكسح مياه الأمطار، وذلك من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، موجها بسرعة التعامل مع التغيرات والأحوال الجوية التي تشهدها معظم أنحاء المحافظة، ورفع مياه الأمطار لتيسير حركة المرور وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

شدد محافظ كفرالشيخ، على الإستعداد الدائم لمواجهة التقلبات الجوية بمدن وقرى المحافظة، والتنسيق المستمر مع غرف عمليات المحافظة للتدخل السريع لمواجهة أي طوارئ.

كلف محافظ كفرالشيخ، برفع مياه الأمطار من الشوارع وصيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي، وصيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، ومراجعة سلامة خطوط الغاز، وجاهزية جميع سيارات الكسح ومعدات النظافة بمراكز ومدن المحافظة على مدار الساعة، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين.

وكلف رؤساء المراكز والمدن ونوابهم، والوحدات المحلية القروية، بالتواجد في الشوارع على مدار اليوم، للتعامل الفوري مع مستجدات سوء الأحوال الجوية، ورفع مخلفات مياه الأمطار من الشوارع والميادين وعلى الطرق وأفنية المدارس والمعاهد الأزهرية.

تهدف هذه التعليمات إلى ضمان سلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم من مخاطر سوء الأحوال الجوية، وتيسير حركة المرور على الطرق، وتحسين الخدمات والمرافق العامة المقدمة للمواطنين .

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الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة محافظة كفر الشيخ أمطار علي محافظة كفر الشيخ رفع مياه الأمطار كسح مياه الأمطار