استمرار الحملات على المواقف للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة بالدقهلية

تفقد أحمد البنداري، مدير عام المواقف بمحافظة الدقهلية، يرافقه نواب رؤساء مركز المنصورة وحي شرق وبلقاس وأجا وشربين، عدد من المواقف العمومية، للتأكد من التزام السائقين بتطبيق التعريفة الجديدة دون زيادة، بعد قرار زيادة أسعار السولار والبنزين والغاز الطبيعي .

جولات لمدير مواقف الدقهلية للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة:

قام مدير عام المواقف، بالمرور علي مواقف ( شرق المنصورة - غرب المنصورة - مركز المنصوره - شربين - بلقاس - أجا) .

وقال مدير عام المواقف، إن لجنة تسعير المواد البترولية، قد قررت زيادة أسعار السولار بواقع 1 جنيه و75 قرشاً والبنزين بواقع 1 جنيه للتر الواحد والغاز الطبيعي بواقع 1 جنيه للمتر المكعب، وجرى زيادة الأجرة التعريفية لسيارات الميكروباص والسرفيس والتاكسي بنسبة 10 % فقط بقرار من محافظ الدقهية، وهناك متابعة ورقابة مشددة علي جميع المواقف، ومحطات الوقود والأسواق.

لجنة فى الدقهلية للمرور على المواقف والأسواق ومحطات تموين السيارات

من جانبه قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إنه جرى تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام، وعضوية كافة الجهات المعنية للمرور علي المواقف العمومية، والأسواق ومحطات تموين السيارات، للتأكد من الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة وضبط الأسواق، والتصدي لأية محاولات استغلال المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، حيال المخالفين حرصا على مصالح المواطنين.

أوضح مختار، بأنه جرى تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة، للعمل على مدار 24 ساعة، لتلقى أية شكاوى للمواطنين على أرقام (0502314880//0502327792//0502316644)، مشيراً إلى أهمية وجود البدائل والحلول لأية مشكلات طارئة بالتعاون والتنسيق فيما بين كافة الأجهزة التنفيذية وإدارات المرور بالمراكز .

زيادة أسعار المواد البترولية

يذكر أن لجنة تسعير المواد البترولية قد قررت زيادة أسعار السولار بواقع 1 جنيه و 75 قرشاً والبنزين بواقع 1 جنيه للتر الواحد والغاز الطبيعي بواقع 1 جنيه للمتر المكعب لتصبح أسعارها الجديدة لتر السولار 10 جنيه، بنزين 95 13,50 جنيه للتر، و بنزين 92 12,50 جنيه للتر،وبنزين 80 11 جنيه للتر،والغاز الطبيعي 6.50 جنيه للمتر المكعب .

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