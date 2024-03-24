وزير الشباب يشكر غانا على حسن تنظيمها لدورة الألعاب الإفريقية

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة نانا أكوفو-أدو رئيس غانا على هامش حضور فخامته لختام الدورة الثالثة عشر واستلام مصر رايه تنظيمها للدورة المقبلة ٢٠٢٧ وبحضور وزير الشباب والرياضة الغاني.

ومن جانبه أكد وزير الشباب والرياضة الغاني الدكتور مصطفى يوسف سعادته بانتقال راية الدورة المقبلة وتنظيمها بمصر نظرا لما تتمتع به مصر من إمكانيات تنظيمية ومنشات رياضية وبنية تحتية على أعلى مستوي .

واكد وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي على جاهزية مصر بما تملكه من منشآت رياضية ذات مواصفات عالمية وبنية تحتية متطورة بدعم وتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وعبر وزير الرياضة عن سعادته البالغة بتتويج مصر وتربعها على عرش الدورة الافريقية الثالثة عشر ، منوها على ان الرياضة المصرية ستظل متربعة وصاحبة الريادة للرياضة الافريقية بفضل الاعداد العلمى السليم لابطالنا الرياضيين والدعم الغير محدود من القيادة السياسية.

وكان ابطال البعثة الرياضية المصرية قد نجحوا فى التتويج بلقب الدورة للمرة التاسعة بتاريخ مصر وذلك بعد تصدرهم ترتيب منافسات الدورة الأفريقية الثالثة عشر والتى استضافتها العاصمة الغانية اكرا خلال الفترة من ٨ حتى ٢٣ مارس الجاري بإجمالي" 192 "ميدالية متنوعة، بواقع "102" ميدالية ذهبية و"47" فضية و" 43" برونزية، لتؤكد الرياضة المصرية ريادتها للرياضة على المستوي القاري بمختلف الالعاب الجماعية والفردية.