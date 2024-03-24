ads
الأحد 24 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

"طب الفيوم" تحتفل بيوم الطبيب.. صور

جانب من الندوة
جانب من الندوة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهد الدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم، احتفال كلية الطب البشرى بيوم الطبيب، والذى جاء تحت عنوان "عطاء بسخاء وبذلًا للشفاء" وذلك اليوم الأحد بقاعة الاحتفالات بكلية الطب.

بحضور الدكتور عاصم فؤاد العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حمدي محمد إبراهيم عميد كلية الطب، والدكتور نجلاء الشربيني وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد صلاح الجندي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور هدير محمود وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد صفاء الدين عرفة المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، وعدد من رؤساء الأقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

أكد الدكتور ياسر حتاته أن بناء شخصية الطبيب يحتاج لمراحل زمنية وخبرات علمية وعملية كبيرة بدءًا من مرحلة البكالوريوس ومرورًا بفترة الامتياز وفترة الطبيب المقيم حيث يقضي الطبيب معظم أوقاته فى العمل خاصة في سنواته الأولى، وصولًا لمستوى متقدم علميًّا ومهاريًّا وخلقيًّا، ويتمتع بالحس الإنسانى السليم.

وأشار إلى أن التعليم الجيد والمستمر هو الضمانة للوصول  لطبيب متميز، وأنه من واجبات الطبيب التحكم بالنفس والتحلي بالصبر.

وعبر الدكتور عاصم فؤاد العيسوي عن سعادته للمشاركة فى تكريم زملائة وأبنائه من الأطباء، مضيفًا أن اليوم يتزامن مع بداية أزمة وباء كورونا الذى بذل خلاله  الأطباء الكثير من الجهد والمعاناة، وضحوا بأوقاتهم وأرواحهم فى سبيل تلبية نداء الواجب.

وقال الدكتور حمدى إبراهيم إن أهم ما يجب أن يتميز به الطبيب هو الإخلاص، وأن الطب هي المهنة الوحيدة التى يزيد فيها عطاء الطبيب فى كل الأحوال عن الأجر الذى يتقاضاه، مقدمًا النصح للسادة الأطباء بأن لا يجعلوا الحصول السريع على المال فى أولوياتهم.

وفي نهاية الاحتفال تم تكريم عدد من الأطباء بأهدائهم شهادات التقدير.

inbound891895475217375272
inbound891895475217375272
inbound5122018461746076180
inbound5122018461746076180
inbound5689986457307912461
inbound5689986457307912461
inbound6630828075441694621
inbound6630828075441694621
inbound5432789783423361134
inbound5432789783423361134
inbound5205848406912033481
inbound5205848406912033481
inbound4164004900134883742
inbound4164004900134883742
inbound568146571032653549
inbound568146571032653549
inbound825197991733288903
inbound825197991733288903
inbound7669502773304122422
inbound7669502773304122422
inbound2417191342251585723
inbound2417191342251585723
inbound2140455515891936415
inbound2140455515891936415
inbound7050435608083586580
inbound7050435608083586580
جامعة الفيوم كلية الطب بجامعة الفيوم احتفال بيوم الطبيب الفيوم