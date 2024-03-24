"طب الفيوم" تحتفل بيوم الطبيب.. صور

شهد الدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم، احتفال كلية الطب البشرى بيوم الطبيب، والذى جاء تحت عنوان "عطاء بسخاء وبذلًا للشفاء" وذلك اليوم الأحد بقاعة الاحتفالات بكلية الطب.

بحضور الدكتور عاصم فؤاد العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حمدي محمد إبراهيم عميد كلية الطب، والدكتور نجلاء الشربيني وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد صلاح الجندي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور هدير محمود وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد صفاء الدين عرفة المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، وعدد من رؤساء الأقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

أكد الدكتور ياسر حتاته أن بناء شخصية الطبيب يحتاج لمراحل زمنية وخبرات علمية وعملية كبيرة بدءًا من مرحلة البكالوريوس ومرورًا بفترة الامتياز وفترة الطبيب المقيم حيث يقضي الطبيب معظم أوقاته فى العمل خاصة في سنواته الأولى، وصولًا لمستوى متقدم علميًّا ومهاريًّا وخلقيًّا، ويتمتع بالحس الإنسانى السليم.

وأشار إلى أن التعليم الجيد والمستمر هو الضمانة للوصول لطبيب متميز، وأنه من واجبات الطبيب التحكم بالنفس والتحلي بالصبر.

وعبر الدكتور عاصم فؤاد العيسوي عن سعادته للمشاركة فى تكريم زملائة وأبنائه من الأطباء، مضيفًا أن اليوم يتزامن مع بداية أزمة وباء كورونا الذى بذل خلاله الأطباء الكثير من الجهد والمعاناة، وضحوا بأوقاتهم وأرواحهم فى سبيل تلبية نداء الواجب.

وقال الدكتور حمدى إبراهيم إن أهم ما يجب أن يتميز به الطبيب هو الإخلاص، وأن الطب هي المهنة الوحيدة التى يزيد فيها عطاء الطبيب فى كل الأحوال عن الأجر الذى يتقاضاه، مقدمًا النصح للسادة الأطباء بأن لا يجعلوا الحصول السريع على المال فى أولوياتهم.

وفي نهاية الاحتفال تم تكريم عدد من الأطباء بأهدائهم شهادات التقدير.

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