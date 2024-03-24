الرئاسة الأوكرانية: نصف مليون مقاتل روسي في أرضنا

أكد ميخائيل بودولياك، مستشار مكتب الرئاسة الأوكرانية، أن هناك نصف مليون مقاتل روسي في أوكرانيا حاليًا، مشيرًا إلى أن روسيا تهاجم الأراضي الأوكرانية بشكل عنيف في الوقت الحالي.



ونفى بودوليكا، في تصريحات له أي صلة لبلاده بالعملية الإرهابية التي وقعت قرب موسكو وأسفرت عن مقتل أكثر من 150 شخصًا وإصابة العشرات.



كما أوضح أن العملية الإرهابية التي استهدفت مركز "كروكوس" في ضواحي موسكو، لا تخدم مصالح أوكرانيا.



وأشار إلى أن بلاده لا تقوم بأي عمليات إرهابية ضد روسيا رغم استهدافها للمدنيين الأوكرانيين من قبل الجيش الروسي.