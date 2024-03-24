بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.. عقوبات رادعة للمتلاعبين بتعريفة الركوب.. تعرف عليها

أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، صباح الجمعة الماضي، بتطبيق زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار.

وترتب على تطبيق هذه الزيادة في الأسعار، زيادة تعريفة الركوب للمواطنين لوسائل المواصلات المختلفة.

ونظم قانون المرور العديد من الأمور المتعلقة بالطرق والسيارات والقيادة وغيرها، للحفاظ على سلامة المواطنين وأرواحهم، ومن الأمور التي تطرق لها قانون المرور، هي تلاعب سائق سيارة الأجرة بسعر التعريفة.

وحدد قانون المرور عقوبات رادعة لمن يتلاعب بتعريفة الركوب للمواطنين واستغلال الأزمات، وجاءت هذه العقوبات للقضاء على أساليب الجشع والاحتكار.

وتستعرض "البوابة نيوز" العقوبات التي أقرها قانون المرور حال التلاعب في سعر أجرة المواصلات:

بحسب قانون المرور، تكون العقوبة في حالة طلب السائق الأجرة أكثر من المقرر، تكون عقوبته - وفقا للقانون - غرامة تتراوح من 1500 إلى 3000 جنيه.

أما حال امتناع السائق عن نقل الركاب تكون العقوبة غرامة أخرى تتراوح من 300 إلى 1500 جنيه.

وفيما يتعلق برصد مخالفة تعريفة ركوب لسائقي الميكروباص بنطاق العاصمة، يتم سحب التراخيص وخط السير من قبل المرور وهيئة السرفيس، وتوقيع مخالفة مرورية بتركيب أفراد زيادة وتحميل مخالف للأجرة الأصلية للسيارة والتوجه لنيابة المرور لتوقيع غرامة مالية من 300 إلى 1500 جنيه، وفي حالة تكرار الواقعة لن يتم تسليم الرخص له نهائيًا.

وأكد وزير التنمية المحلية، بالتنبيه على مديري المواقف بضرورة إلزام السائقين بوضع ستيكرات وملصقات بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارات الأمامي والخلفي، وتعليق البانرات واللوحات الإرشادية بالتعريفة الجديدة للركوب في أماكن واضحة للمواطنين وأرقام الشكاوى والخطوط الساخنة المعلنة من المحافظات لتلقي أي شكاوى من المواطنين.