السفيرة سها جندي: فتح مبادرة التسوية التجنيدية استجابةً للمصريين بالخارج أول مايو

ناقشت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، توفير أراض ووحدات سكنية متميزة بتخفيض 25٪ للدفع بالدولار بالتعاون مع وزارة الإسكان، وتخفيضات تذاكر الطيران حتى 33% للزوجة و٢ من الأبناء حتى سن 15 سنة على مدار نحو 216 يوما في العام.

كما استعرضت جندي خلال لقائها أبناء الجالية المصرية باليابان وكوريا الجنوبية، مبادرة التسوية التجنيديه، والتي سيتم فتح باب التسجيل فيها اعتبارًا من أول مايو 2024 ولمدة شهرين، ويتم استقبال كافة الطلبات على الموقع للمصريين بالخارج ممن حل عليهم الدور في سن التجنيد اعتبارًا من سن18 عامًا، من تاريخ التسجيل على الموقع وحتى سن 30 عامان وكذا ممن تجاوزوا سن الثلاثون لتسوية موقفهم التجنيدي طبقًا للموقف، ويتم التسجيل عبر الرابط:

‏https://www.tagneedinit.gov.eg

كما استعرضت وزيرة الهجرة الجهود المبذولة لإنشاء الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج التي يديرها المصريون بالخارج بأنفسهم دون تدخل من الدولة، حيث تمت تسمية مجلس إدارة الشركة والمجموعة المؤسسة، بجانب الاتفاق مع مكاتب الاستشارات المالية والقانونية، بعد تسجيل الشركة في الهيئة العامة للاستثمار، بجانب إتاحة الفرصة لمختلف فئات المصريين بالخارج للاكتتاب وشراء الأسهم في الشركة الواعدة.

وفيما يتعلق بتعزيز المسارات البديلة لتحويلات للمصريين بالخارج، لفائدة المصريين ودعم الاقتصاد الوطني في نفس الوقت، لفتت الوزيرة إلى طرح شهادات الادخار البنكية بالدولار بعوائد مرتفعة تصل ال 7% و9% ، ووثيقة «معاش مبكره بالدولار»، والتي صدرت بالتعاون بين وزارة الهجرة والهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر لتأمينات الحياة، حيث يبدأ بيع الوثيقة للأشخاص من سن 18عاما وحتى 59 عاما، ويبلغ الحد الأدنى لقسط التأمين الوحيد 500 دولار أمريكي، والحد الأقصى 10 آلاف دولار لكل وثيقة خلال العام، ويمكن الاشتراك فيها عبر الرابط:

‏https://www.misrlife.com/DigitalInsurance_R3/MainSite/ePortal5Core/ePortal5.aspx?AppID=MLI&PortalPageID=PortalPageID&ChannelID=Responsive#/AR/MLILogin