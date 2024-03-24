عاصفة ترابية تغطي سماء أسوان

شهدت محافظة أسوان، منذ قليل ، عاصفة ترابية غطت سماء أسوان فى طقس متقلب مفاجئ.

وتسببت العاصفة في تصاعد الأتربة إلى مستويات مرتفعة مما أدي إلي حجب الرؤية نسبيا بالمناطق الصحراوية والطرق السريعة بعد إثارة الرمال والأتربة وأثر ذلك بشكلٍ جزئى على حركة السير والمشاة على الطرق السريعة، والطريق الصحراوى أسوان/ القاهرة.

وشددت محافظة أسوان، بتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على رؤساء المدن والمراكز وكافة الأجهزة المختصة لرفع درجة الاستعدادات تحسبا لأى آثار سلبية محتملة لحالة التقلبات الجوية ومواجهة أى طوارئ، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة .

ووجه المحافظ إدارة مرور أسوان بالتنبيه على سائقى المركبات والسيارات بالطرق السريعة بالتهدئة ، وتوخى الحذر ، وخفض السرعات للحد من الحوادث المرورية وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين والأفواج السياحية ولاسيما طريق أسوان / أبوسمبل السياحى ، والطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة .

وأوضح أن هناك تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والجهات الأخرى حيث أنه فى حالة إنخفاض مستوى الرؤية بشكل كامل سيتم تباعاً حركة الطرق طبقاً لحالة الطقس ، كما أن هناك تواصل مع مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لعرض الموقف الحالى أولاً بأول.