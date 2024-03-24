تحصين 6 آلاف و800 رأس ماشية ببني سويف

تواصلت فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمي القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي تنفذها مديرية الطب البيطري ببني سويف، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة، لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى و مراكز المحافظة.

تضمن التقرير، الذي تعده مديرية الطب البيطري، الإشارة إلى أن إجمالي الحيوانات التي تم تحصينها قد وصل إلى 6877 رأسا، منها( 6132 من الأبقار، و 745من الجاموس)، وذلك منذ استئناف العمل بالحملة في التاسع عشر من مارس الجاري وحتى الـواحد والعشرين من نفس الشهر .

فيما أشار مدير عام الطب البيطري "د. أحمد الجبالي" إلى أنه، وذلك تنفيذا لتوجيهات المحافظ د.محمد هاني غنيم"، قد تم الإعداد والتجهيز للحملة ، وتوفير فيما يتعلق بإعداد وتجهيز الفرق الطبية، والأدوات والمعدات الخاصة بعمليات التحصين، وتوفير احتياجات الإدارات والوحدات من الأمصال واللقاحات والمستلزمات البيطرية والأدوات المستخدمة خلال الحملة، علاوة على الحملات المرورية على التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية.