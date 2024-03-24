محافظ الغربية يتفقد مركز تجميع الألبان

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية إجتماعاً مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية المنفذ لمحور النعناعية وكورنيش المحلة ومركز تجميع الالبان بالمحلة لمتابعة الموقف الحالي للأعمال المتبقية بالمشروعات تنفيذها وتقديم التيسيرات والدعم اللازم لتسريع معدلات الإنجاز والانتهاء من المشروعات المستهدفة، في إطار المتابعة المستمرة والدورية للمشروعات، بحضور اللواء عصام جلال رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات ،اللواء وليد أبو المجد مدير عام الجهاز، لواء اشرف حمودة رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني .

وأجرى المحافظ ومرافقوه جولة بحضور شركات المرافق الغاز ، الكهرباء ، شركة المياه لمتابعة مستجدات الاعمال ولبحث تسريع إجراءات ادخال المرافق للمشروع بمشروع مركز تجميع الألبان بالمحلة والذي يقام على مساحة 2000 م2 ويتكون المشروع من محطة (استقبال اللبن، محطة تبريد اللبن، محطة تعقيم وتطهير الخطوط، محطة البسترة، معمل، مكاتب إدارية، ميزان بسكول، منافذ عرض المنتجات، مرفق خمات الخطوط، كهرباء، صرف، غلايات بخار، مبردات).

وأوضح محافظ الغربية أن نسبة التنفيذ بالمشروع بلغت 63% والهدف من المشروع هو التداول والحفظ الجيد للألبان لتوفير الفقد ومنع احتكار سماسرة اللبن لصغار المربين فضلا عن مساعد صغار المربين على التوسع في مشروعات الثروة الحيوانية.