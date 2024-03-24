الطب الشرعي يدين طبيب عظام شهير ويحمله مسئولية وفاة سيدة بأسوان بسبب جرعة بنج

حمل تقرير الطب الشرعي طبيب عظام شهير بأسوان المسئولية الجنائية لوفاة سيدة فى العقد الرابع من العمر داخل عيادته الخاصة بمدينة اسوان، على خلفية جرعة " بنج" خاطئة ، أثناء إجراء عظام لها، فى الواقعة، التى قيدت تحت رقم 16097 لسنة 2023 جنح قسم أول أسوان.



واستكملت النيابة العامة بأسوان، تحت إشراف المستشار عصام خليفة المحامى العام لنيابات أسوان، تحقيقاتها في واقعة الأهمال الطبى داخل إحدى عيادات العظام الشهيرة بمنطقة البركة وسط مدينة أسوان، والتى أودت بحياة سيدة أسوانية، وذلك عقب ورود تقرير الطب الشرعى الذى حمل الطبيب المسئولية الجنائية للوفاة.



وأكد تقرير الطب الشرعي الوارد من مصلحة الطب الشرعى بالقاهرة، مطابقة ما جاء فى الصفة التشريحية للطبيب الشرعى "على عبد المنعم صالحين" والذى قام بفحص وتشريح الجثة بناء على طلب النيابة العامة فى القضية التى تحمل رقم 16097 لسنة 2023 جنح قسم أول أسوان.



وأفاد التقرير أن طبيب العظام المتهم فى الواقعة، ويدعى سيد . ع. م أخصائى عظام ، خرج عن القواعد الطبيب السليمة المتعارف عليها، وأهمل إهمالا جسيما وإرتكب سلسلة من الأخطاء ، بدءا من الخطأ فى تشخيص حالة المريضة بخلع فى مفصل الكتف، وهى لم تكن تعانى أصلا من هذا الأمر، وبالتالى لا تحتاج إلى عملية أو تخدير، كما أخطا الطبيب فى قيامة بتخدير الحالة وهو غير مختص فى التخدير ، كما أخطا فى إعطائها عقار " التراكيوم" الباسط للعضلات فى مكان غير مجهز ويفتقر للإمكانيات الطبيبة اللازمة ، فضلا عن إرتكابه خطأ أخر فى التعامل مع المضاعفات التى حدثت للجهاز العصبى والقلب والتنفس للحالة، الأمر الذى ترتب على هذه الأخطاء والأهمال الجسيم من الطبيب المشكو فى حقه عدم تدارك الحالة وتوقف القلب والتنفس وحدوث الوفاة.



وكانت النيابة العامة بأسوان، إستدعت أسرة السيدة الضحية لسماع أقوالهم فى البلاغ المقدم ضد طبيب العظام، وهما شقيقيها محمد صلاح الدين وإيناس صلاح الدين، كما إستدعت الدكتور محمد سعيد مدرس التخدير بكلية طب أسوان والذى إستعان به طبيب العظام "محل الشكوى" لمحاولة إنقاذ حياة الحالة ، كما إستدعت أحد مساعد الطبيب أثناء الواقعة، ياتى ذلك فى الوقت الذى تخلف طبيب العظام فيه عن الحضور أمام النيابة للإستماع إلى أقواله فيما نسب اليه من إتهامات، كما تسملت النيابة صورة ضوئية من تقرير الطب الشرعى الوارد

يذكر أنه ورد بلاغ يحمل رقم 16097 لسنة 2023 جنح أول أسوان، إلى نيابة قسم أول أسوان برئاسة المستشار محمد عصام مدير النيابة، مفاده تعرض أسماء صلاح الدين الدين محمد حسب الله 41 سنة، تقيم بمنطقة الخزان بمدينة أسوان، لخطأ طبى جسيم داخل أحد عيادات العظام الشهيرة بمنطقة البركة وسط أسوان، مما أسفر عنه وفاتها، على يد إستشارى جراحة عظام شهير يدعى "سيد.ع . م".



فى سياق متصل أكد شقيق المجنى عليها محمد صلاح الدين، أنهم على ثقه تامه فى قضاء مصر العادل للقصاص من الطبيب المتهم، وأنهم لم يفرطوا فى دم شقيقتهم بالطرق القانونية والقضائية، حتى لو عرض الطبيب ملايين الجنيهات للتصالح فى الواقعة أمام جهات التحقيق المختصة والقضاء.

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