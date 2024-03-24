بالصور.. ضبط مخزن لحوم مجهولة المصدر بالهرم

شن حي الهرم بالتنسيق بمديرية الطب البيطري بالجيزة، حملات رقابية على الأسواق لمتابعة جودة اللحوم المقدمة للمواطنين، ويأتي ذلك بناء علي تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتشديد الرقابة على الأسواق بالمحافظة.

واستهدفت الحمله المرور علي المطاعم والمحال والجزارة بشارع مستجد فتحي شرابي التابع لحي الهرم بمحافظة الجيزة وذلك للتأكد من جودة المعروضات حفاظا على السلامه العامة وتمكنت الحملة من ضبط مخزن وثلاجه بها كميات من الدهون الحيوانيه والكبده ولحوم مفرومه مجهوله المصدر وتم التحفظ عليها بمرافقه الطب البيطري بالجيزه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وجاء ذلك بمتابعة وإشراف المهندس طه عبد الصادق رئيس حي الهرم ومعتز مسعود نائب رئيس الحي وإيهاب عوض وكيل إدارة التفتيش علي اللحوم بمديرية الطب البيطري بالجيزة ضمـن خـــطة مديرية الطب البيطري بالجيزة و تنفيذ دورها الهام فى خدمـــــة و حماية المواطنين بالمرور على اماكن عرض و بيع اللحوم و منتجاتها و الدواجن و منتجاتها والأسماك ومنتجاتها.

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