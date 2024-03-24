محافظ أسوان: انتظام العمل بمحطات الوقود ومواقف السيرفيس

أكد اللواء أشرف عطيه محافظ أسوان بناءاً على توجيهات اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية على مواصلة الجولات الميدانية من الأجهزة التنفيذية لمتابعة إنتظام عمل محطات الوقود ومواقف السيرفيس ، بجانب متابعة سير العمل بالمخابز البلدية للإطمئنان على توافر رغيف العيش المدعم وصرفه للمواطنين بشكل منتظم بمختلف المراكز والمدن .

موجهاً مسؤلى الجهات المعنية والوحدات المحلية بتكثيف المرور الميدانى للتأكيد على إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة لخطوط السير .

وأوضح اللواء أشرف عطية بأن هناك متابعة مستمرة عبر أجهزة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة ( مركز السيطرة ) بإشراف من العميد أحمد عز ، وبالتنسيق مع مركز السيطرة الرئيسى بوزارة التنمية المحلية للمتابعة اللحظية والإطمئنان على حالة الإستقرار والهدوء السائدة .

مشدداً على سرعة التفاعل مع أى مخالفات أو شكاوى والتعامل معها بكل حسم بالتنسيق بين إدارة المواقف بالمحافظة وإدارة مرور أسوان لمنع أى تجاوزات من بعض السائقين والتأكيد على وضع التعريفة الجديدة بزجاج كل سيارة.

وكلف أشرف عطية مديرية التموين بقيادة المهندس خالد أبو القاسم بإستمرار حملات التفتيش على محطات الوقود بواقع 83 محطة لمتابعة توافر المواد البترولية والإعلان عن الأسعار الجديدة بها ، فضلاً عن تكثيف الرقابة على المخابز البلدية والتأكد من مطابقة الخبز المنتج للمواصفات والأوزان والأسعار المقررة .

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