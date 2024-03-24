السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية يستقبل لجنة من وزارة التنمية المحلية

استقبل محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية اليوم الأحد، لجنة من وزارة التنمية المحلية برئاسة مصطفى عادل عبد الموجود؛ لمتابعة وتقييم أداء العمل بالمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية بمحافظة الإسماعيلية.

و أكد أنيس على تسهيل وتيسير وتذليل كافة العقبات التي تواجه اللجنة في أداء عملها.

وأشار رئيس اللجنة إلى أهمية تفعيل منظومة العمل التكنولوجي لما تمثله من أولوية في خطط واستيراتجية الدولة لدورها الحيوي في عملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية وتوفير الخدمات للمواطنين بأسلوب ميسر وبسيط.

وأكد متابعة رئاسة مجلس الوزراء لملف تطوير الخدمات بكافة المحافظات ورفع كفاءة العاملين وتدريبهم على أعلى مستوى لتقديم الخدمات للمواطنين بأسلوب حضاري وبسيط.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بتكليف قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش على كافة المراكز التكنولوجية على مستوى محافظات الجمهورية؛ للتأكد من أداء مهام عملها على أكمل وجه وتسهيل وتيسير الإجراءات وتقديم خدمة متميزة للمواطنين.

يذكر أن اللجنة ستقوم بزيارة المراكز التكنولوجية السبعة على مستوى محافظة الإسماعيلية (أول، ثان، ثالث الإسماعيلية، القنطرة شرق، التل الكبير، القصاصين وأبوصوير).

وتعتبر المراكز التكنولوجية هي أحد الوسائل الإلكترونية لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة حضارية من خلال شباك واحد يتحقق معه الهدف، وهو حصول المواطن على الخدمة دون لقاء مباشر مع مؤديها في إطار من الشفافية والنزاهة.