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الأحد 24 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

رئيس أذربيجان: مرتكب هجوم كروكوس سيتعرضون لعقوبة شديدة

رئيس أذربيجان
رئيس أذربيجان
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أعرب الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف عن ثقته في أن أولئك الذين هاجموا قاعة مدينة كروكوس بالقرب من موسكو وأولئك الذين وقفوا خلفهم سيعانون من عقاب شديد لا مفر منه.
وأعلن قصر الرئاسة الروسي "الكرملين" أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تلقى مكالمة هاتفية من نظيره الاذربيجاني أدان خلالها هجوم كروكوس أعرب أيضًا عن تعازيه لأسر وأصدقاء الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للجرحى، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم الإخباري.

وجاء في البيان أن علييف عبر عن قناعته بأن المجرمين ومن يقفون خلفهم سيواجهون عقابا شديدا لا مفر منه.

ومن جانبه، شكر بوتين علييف على كلمات الدعم التي قالها.

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إنه سيتم معاقبة مرتكبي الهجوم الإرهابي على قاعة مدينة كروكوس.

ووفقا لأحدث البيانات، وصل عدد القتلى في الهجوم الإرهابي على قاعة مدينة كروكوس إلى 133 شخصا، وجرح 154 آخرين.

الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف هجوم كروكوس