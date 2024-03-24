تشكيل هجومى متوقع لإيطاليا أمام الإكوادور

يتابع عاشق الساحرة المستديرة فى تمام العاشرة من مساء اليوم الأحد، المواجهة الودية المرتقبة بين منتخب إيطاليا ونظيره الإكوادور، وذلك بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن استعداداتهما لخوض منافسات قارية فى المفترة المقبلة.

ويستعد المنتخب الإيطالى لخوض بطولة أمم أوروبا 2024 المقررة الصيف المقبل في ألمانيا، بعد أن وقع في المجموعة الثانية رفقة منتخبات إسبانيا وكرواتيا وألبانيا.

واستطاع المنتخب الإيطالى أن يفوز في الودية الأولى التي خاضها أمام فنزويلا بهدفين لهدف.

بينما يسعتد منتخب الإكوادور فى تلك المباراة لخوض بطولة كوبا أمريكا 2024 المقررة الصيف المقبل أيضًا، والذى يتواجد في المجموعة الثانية، رفقة "المكسيك وفنزويلا وجامايكا".



وجاء التشكيل المتوقع للمنتخب الإيطالى كالتالى:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: جورجيو سكالفيني - بونجيورنو - دي لورينزو.

خط الوسط: أودوجي - بونافينتورا - لوكاتيلي - كامبياسو.

خط الهجوم: فيديريكو تشيزا - دافيد فراتيسي - ماتيو ريتيجي.