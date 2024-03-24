مدير جمعية الإغاثة بغزة: مجمع الشفاء تحول إلى مقبرة جماعية للشهداء ومعتقل كبير للأحياء

أكد مدير جمعية الإغاثة بغزة،الدكتور عائد ياجي أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل حصار مجمع الشفاء الطبي على مدار 7 أيام متتالية والاتصالات منقطعة مع جميع العاملين، موضحا أن مجمع الشفاء تحول من أكبر مستشفى في القطاع إلى مقبرة جماعية للشهداء ومعتقل كبير للأحياء.

وأضاف مدير جمعية الإغاثة بغزة في تصريحات مع فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الاحد، ان جميع المرضى في مجمع الشفاء تم احتجازهم في مبنى صغير ولا توجد أي خدمات يمكن تقديمها بالمستشفى، متابعا ان الجرحى في غزة ليس أمامهم سوى التوجه إلى مستشفيات صغيرة بخدمات طبية محدودة.

وتابع مدير جمعية الإغاثة بغزة، ان هناك انهيار تام للمنظومة الصحية في شمال غزة رغم عمل الفرق الطبية الميدانية بمراكز الرعاية الأولية، معلقا “قوات الاحتلال لم تحترم أي قوانين خلال اقتحامها الأراضي الفلسطينية”.