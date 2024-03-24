العربي لسيدات الأعمال: زيارة بن زايد للقاهرة تعطي دفعة قوية لبناء الشراكات الاستثمارية والتجارية

أكدت الدكتورة عبير عصام رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لمصر ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي علي رأس وفد اقتصادي رفيع المستوى تعطي دفعة وانطلاقة كبيرة للاستثمار الاماراتي والتعاون الاقتصادي المشترك.

و أوضحت عبير عصام، أن العلاقات المصرية الاماراتية في عهد الرئيس السيسي شهدت نمواً وتطورا كبيراً كما تمثل نموذجاً يحتذى في التعاون العربي العربي، لافتة إلى الاستثمارات الإماراتية تمثل أحد أهم مظاهر تميز العلاقات حيث تعد الامارات أكبر مستثمر عربي و اجنبي في مصر باستثمارات 6 مليار دولار تقريباً.

وقالت عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين: لقاء الزعيمين المصري والإماراتي بالقاهرة بعد توقيع البلدين أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في التاريخ بقيمة 35 مليار دولار تؤسس لمزيد من الشراكات الاستثمارية والتجارية بين القطاع الخاص في البلدين كما تعكس تفرد وتميز العلاقات علي جميع المستويات اقتصاديا وسياسيا.

واكدت أن التعاون الاقتصادي المتميز والمتمثل في صفقة رأس الحكمة ساهم في انقاذ الاقتصاد المصري من عثرته الكبرى، وأعادت سعر صرف الجنيه المصري لمستويات معقولة.

ولفتت إلى أن تميز العلاقات السياسية والاقتصادية بين الأشقاء حافز قوي للقطاع الخاص المصري للاستثمار في الإمارات.

ومن الجدير بالذكر أن زيارة رئيس دولة الإمارات لمصر، جاءت بعد أيام من تسلم مصر للدفعة الأولى من أموال صفقة رأس الحكمة الاستثمارية والتي تعد الأبرز في القطاع السياحي والعقاري في السوق المصرية.

وتشير البيانات الرسمية إلي أن الإمارات تحتل المرتبة الأولى بين الدول العربية والأجنبية المستثمرة في مصر بالإضافة إلى أنها شريك تجاري هام لمصر حيث ارتفعت حجم الاستثمارات خلال العام المالي 2021 – 2022 بنسبة 300.8% لتصل إلى 5.7 مليار دولار مقارنة بنحو 1.4 مليار دولار خلال عام 2020 ـ 2021 بينما ارتفع حجم التبادل التجاري إلي 4.9 مليار دولار مقارنة ب3 مليارات دولار عام 2022 .

كما سجلت الصادرات المصرية إلى الإمارات ارتفعا بلغ 1.8 مليار دولار خلال الـ11 شهر الأولى من عام 2022 مقابل 1.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 14.4.

ويرافق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال الزيارة وفد يضم كلا من الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة وعلي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومحمد حسن السويدي وزير الاستثمار وجاسم محمد بوعتابة الزعابي رئيس دائرة المالية في أبوظبي عضو المجلس التنفيذي ومحمد علي محمد الشرفاء الحمادي رئيس دائرة البلديات والنقل في أبوظبي عضو المجلس التنفيذي وأحمد مبارك علي المزروعي رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية وفيصل البناي أمين عام مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة ومريم الكعبي سفيرة الدولة لدى مصر