الجيش الأوكراني: تدمير سفينتين روسيتين في القرم

أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية اليوم الأحد 24 مارس أنها ضربت سفينتي إنزال روسيتين من طراز "روبوتشا"، "يامال" و"آزوف"، في شبه جزيرة القرم في وقت متأخر من امس السبت.

وقال الجيش الأوكراني إن الهجوم أصاب أيضًا بعض البنية التحتية لأسطول البحر الأسود في شبه جزيرة القرم ومركز اتصالات عسكري روسي، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وفي الأشهر الأخيرة، كثفت أوكرانيا هجماتها على شبه جزيرة القرم، مستهدفة الأصول العسكرية الروسية في البحر الأسود وما حوله.

وتنتمي "يامال" التي يبلغ عدد أفراد طاقمها 98 فردًا، و"آزوف" التي تضم طاقمًا مكونًا من 87 فردًا، إلى لواء سفن الإنزال 197 التابع لأسطول البحر الأسود الروسي، وتستخدمان بشكل نشط في تدريبات الأسطول وتدريبه، بحسب الموقع الإلكتروني للأسطول.

ولم يتضح بعد حجم الدمار الذي لحق بالسفن.

ولم تعلق وزارة الدفاع الروسية بعد على تقارير أوكرانيا عن الضربة الناجحة.