يوسف سليمان لاعب الأهلي يتوج ببطولة أستراليا للإسكواش

حقق يوسف سليمان، لاعب النادي الأهلي، لقب بطولة أستراليا للاسكواش، والتي استضافتها جامعة سيدني خلال الفترة بين 20 إلى 24 مارس الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 52 ألف دولار.

وفاز يوسف سليمان في المباراة النهائية على اللاعب الفرنسي فيكتور كروين بنتيجة 3-1، في مباراة استمرت لمدة 61 دقيقة وحسم لاعب اسكواش الأهلي اللقاب بنتيجة الأشواط: 11-8, 11-4, 4-11, 11-6.

كما توجت سلمى هاني بلقب السيدات بعد الفوز في المباراة النهائية على مواطنتها أمينة عرفي بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 46 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 11-8, 11-9.

وشهدت البطولة مشاركة يوسف سليمان لاعب النادي الأهلي بمنافسات الرجال، بينما في منافسات السيدات شاركت كل من، أمينة عرفي، سلمى هاني، سنا إبراهيم، وهيا علي.



