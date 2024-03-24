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الأحد 24 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

إحالة أوراق متهم للمفتي في قتل عامل لخلافات بينهما بالقاهرة

ارشيفية
ارشيفية
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 قضت محكمة جنايات القاهرة، باحالة أوراق متهم لمفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في اعدامه،بتهمة قتل شاب لخلافات بينهما في شبرا.

وكان الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة،تلقت بلاغا من المستشفي بإستقبال جثة المني عليه  وتوفي في الحال اثر اصابته بطعنات متفرقة تسبب في توقف عضلة القلب ووفاته.

وبالانتقال  لمحل الواقع تبين  نشوب مشاجرة بين المتهم والمجني  عليه  اثر خلافات بينهما وعلي أثرها اصابه بطعنات متفرقة.
وبعمل التحريات والإجراءات اللازمة تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وان خلافات بينهما السبب في ارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إحالة أوراق متهم قتل عامل لخلافات بينهما بالقاهرة