الجيش الأوكراني: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجنود الروس إلى 437 ألفًا منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجنود الروس منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير 2022، إلى نحو 436 ألفًا و750 جنديًا، بينهم 990 جنديًا لقوا حتفهم أو أصيبوا بجروح خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.
وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية أيضًا كميات كبيرة من المعدات العسكرية الروسية، بما في ذلك:
6876 دبابة
13158 مركبة قتالية مدرعة
10855 نظام مدفعية
1018 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق
723 من أنظمة الدفاع الجوي
347 طائرة
325 مروحية
8510 طائرات مسيرة
1992 صاروخ كروز
26 سفينة حربية
غواصة واحدة
14407 من المركبات وخزانات الوقود
1778 من وحدات المعدات الخاصة
وتشير هذه الأرقام إلى حجم الخسائر البشرية والمادية التي تكبدتها روسيا خلال الحرب في أوكرانيا.
ولكن من المهم التأكيد على أن هذه الأرقام صادرة عن الجيش الأوكراني، ولا يمكن التحقق منها بشكل مستقل.