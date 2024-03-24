الجيش الأوكراني: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجنود الروس إلى 437 ألفًا منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجنود الروس منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير 2022، إلى نحو 436 ألفًا و750 جنديًا، بينهم 990 جنديًا لقوا حتفهم أو أصيبوا بجروح خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية أيضًا كميات كبيرة من المعدات العسكرية الروسية، بما في ذلك:

6876 دبابة

13158 مركبة قتالية مدرعة

10855 نظام مدفعية

1018 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق

723 من أنظمة الدفاع الجوي

347 طائرة

325 مروحية

8510 طائرات مسيرة

1992 صاروخ كروز

26 سفينة حربية

غواصة واحدة

14407 من المركبات وخزانات الوقود

1778 من وحدات المعدات الخاصة

وتشير هذه الأرقام إلى حجم الخسائر البشرية والمادية التي تكبدتها روسيا خلال الحرب في أوكرانيا.

ولكن من المهم التأكيد على أن هذه الأرقام صادرة عن الجيش الأوكراني، ولا يمكن التحقق منها بشكل مستقل.