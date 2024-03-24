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الأحد 24 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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الجيزة: جار إصلاح عطل مفاجئ بخط مياه ٦٠٠ مم بطريق مصر أسيوط

محافظة الجيزة
محافظة الجيزة
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أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدفع بفرق العمل لإصلاح عطل مفاجئ بخط مياه قطر ٦٠٠ مم بطريق مصر اسيوط قبل مدخل قرية المنوات بمركز ومدينة ابو النمرس. 
 

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة اصلاح العطل المفاجئ بالخط لضخ المياه بصورة منتظمة للمناطق المتأثرة بقرية المنوات.


كما كلف المحافظ رئيس مركز ومدينة ابو النمرس بالمتابعة الميدانية للأعمال والتعاون مع الشركة لإزالة اي معوقات ورفع اي تجمعات للمياه لعدم التأثير علي الحركة المرورية . لافتا أن أعمال الإصلاح تجري علي قدم وساق لسرعة الإنتهاء منها .

محافظة الجيزة جاري أعمال الاصلاح لعطل مفاجئ بخط مياه ٦٠٠ مم طريق مصر اسيوط قرية المنوات مركز ومدينة ابو النمرس دفع بفرق العمل لإصلاح عطل مفاجئ شركة مياه الشرب والصرف الصحي