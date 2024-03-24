"العزاوي": حكومة السوداني تعمل  على بناء علاقات متوازنه مع تركيا

الأحد 24/مارس/2024 - 11:37 ص

قال الدكتور رائد العزاوي، مدير مركز الأمصار للدراسات السياسية والاقتصادية، أن تركيا والعراق اتفقا على إنشاء منطقة منزوعة السلاح بعمق 40 كيلو متر، بهدف تحيد عناصر حزب العمال التركي، مشيرا إلى أن اصرار الحكومات التركية على الحل العسكري للقضية الكردية لم تاتي ثمارها منذ 40 عاما، قائلًا:"المشكلة حتى الآن أن صانع القرار في تركيا مازال يرى أن حل ازمة العمال الكردستاني هو حل عسكري بينما كل المؤشرات والجانب العراقي يروا أن حل الأزمة يجب أن يكون سياسيًا".

وأوضح "العزاوي"، خلال لقائه التليفزيوني على شاشة العربية الحدث، أن النقطة الخلافية حتى الآن تتمثل في تواجد القوات التركية في شمال العراق، وتحركاتها دون تنسيق مع حكومة بغداد قائلًا:"مازال العراقيون يريدون مشاركة أكثر من المعلومات مع الجانب التركي،خاصة وأن في كثير من الأحيان الجانب التركي يقوم بعمليات عسكرية دون التنسيق مع الجانب العراقي".

وأضاف مدير مركز الأمصار للدراسات السياسية والاقتصادية:"إلى الآن تركيا تريد مشاركة العراق في ضبط الحدود، خاصة وأن العراق مازال متمسك بأن العلاقات مع تركيا تتمثل في علاقة حسن الجوار وهذه العلاقة تحتاج لتحسين في عدة جوانب وعلى رأسها زيادة التعاون الاقتصادي والسياسي والأمني وكذلك طموح العراق في انشاء طريق التنمية بين البلدين الذي يسعى العراق لتنفيذه".

وأفاد:"لا يوجد دولة في العالم تستطيع أن تحمي حدودها بمفردها مهما كانت تمتلك من عناصر قوة، ولذلك على تركيا الاقتناع بضرورة التنسيق مع الجانب العراقي لتحقيق الاستقرار للبلدين، وان على تركيا ان تعمل على تجنب خسارة العراق الشريك التجاري المهم والجار الواعد، والذي يمتلك مقومات اقتصادية ومالية كبيرة، تركيا بحاجة لهذا الشريك ".