ميناء دمياط يستقبل ناقلة قمح ضخمة قادمة من روسيا

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة، فيما غادر عدد 13 سفينة، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 40 سفينة ، منها السفينة ( YRB NAUTICA ) والتي ترفع علم بالو ويبلغ طولها 183 م وعرضها 31 م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 43780 طن من القمح لصالح القطاع الخاص حيث يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 20993 طن تشمل : 5795 طن يوريا و 7579 طن كلينكر و 410 طن كحول و 1650 طن مولاس و 5559 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 49747 طن تشمل: 20124 طن قمح و13091 طن خردة و 60 طن فول و3777 طن حديد و971 طن خشب زان و6510 طن كسب فول صويا و 4649 طن بضائع متنوعة و 1713 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 565 طن .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1966 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 205 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1187 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 69790 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 136637 طنًا .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3783 طن قمح متجهين إلى صوامع الفيوم و القليوبية و كوم ابو راضي ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5348 شاحنة .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 3622 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم أبو راضي و القليوبية و امبابة ، و عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4954 شاحنة .