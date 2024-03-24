الصومال: اعتقال 16 متورطا في الهجوم الإرهابي على فندق بمقديشيو

أعلنت السلطات الصومالية عن اعتقال 16 شخصًا متهمين في الهجوم على فندق في العاصمة مقديشو الخميس الماضي.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية "صونا" بأن من بين المعتقلين أربعة من المشتبه بهم المسجلين كأصحاب السيارتين اللتين استخدمهما الإرهابيون لمهاجمة الفندق.

وتسبب الهجوم الإرهابي على فندق في مقديشو عن مقتل 13 شخصا وأعلنت حركة الشباب المتطرفة مسئوليتها عن الهجوم على الفندق القريب من القصر الرئاسي.