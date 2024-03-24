ads
الأحد 24 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

الصومال: اعتقال 16 متورطا في الهجوم الإرهابي على فندق بمقديشيو

حركة الشباب
حركة الشباب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت السلطات الصومالية عن اعتقال 16 شخصًا متهمين في الهجوم على فندق في العاصمة مقديشو الخميس الماضي.
وأفادت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية "صونا" بأن من بين المعتقلين أربعة من المشتبه بهم المسجلين كأصحاب السيارتين اللتين استخدمهما الإرهابيون لمهاجمة الفندق.
وتسبب الهجوم الإرهابي على فندق في مقديشو عن مقتل 13 شخصا وأعلنت حركة الشباب المتطرفة مسئوليتها عن الهجوم على الفندق القريب من القصر الرئاسي.

الهجوم الإرهابي على فندق بمقديشيو حركة الشباب