صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 32226 فلسطينيا

أعلنت وزارة الصحة قطاع غزة اليوم الأحد، أن ما لا يقل عن 32226 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 74518 آخرين في غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر بحق المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، أدت لاستشهاد 84 فلسطينيا، وإصابة 106 آخرين خلال 24 ساعة الماضية.

ويستمر جيش الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي بعد عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية ضد مستوطنات غلاف غزة وزعمت سلطات الاحتلال مقتل 1200 إسرائيلي.