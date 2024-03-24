انخفاض الحرارة ونشاط للرياح.. عودة الأجواء الشتوية بجنوب سيناء

تشهد محافظة جنوب سيناء، اليوم الأحد، طقسًا مائلًا للبرودة نهارًا، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر، والعظمى بالمحافظة بلغت 25 درجة والصغرى 17 درجة، ورياح نشطة قد تكون مثيرة للرمال والأتربة 40 كيلومترًا على الساعة، والعظمى بمدينة سانت كاترين 14 درجات، والصغرى 4 درجات.

حالة عدم استقرار

وفي بيان لهيئة الأرصاد الجوية أشارت فيه إلى أنه من المتوقع اليوم انخفاض فى درجات الحرارة ️ونشاط للرياح على بعض المناطق مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس وسقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد تقل حدتها كلما تقدمنا للداخل لتصل خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال ووسط الصعيد.

كما تشير آخر صور للأقمار الصناعية إلى غطاء سحابى من السحب المنخفضة والمتوسطة العاليه على شمال البلاد يصاحبه سقوط الأمطار ويعمل على حجب أشعة الشمس.

وأضافت: من المتوقع أن تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وسيناء والصحراء الغربية تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال ووسط الصعيد على فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد والصحراء الغربية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من محافظة البحر الأحمر .

ويسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد أما ليلا فيكون الطقس بارد على أغلب الأنحاء.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة اليوم، على مدن المحافظة:

رأس سدر الصغرى 10 والعظمى 22.

طابا الصغرى 15 والعظمى 21.

كاترين الصغرى 4 والعظمى 14.

طور سيناء الصغرى 13 والعظمى 22.

شرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 25.

الحالة المرورية

من جانب آخر، أعلنت الإدارة العامة للمرور بجنوب سيناء، أن الحالة المرورية على الطرق الصحراوية، تشهد سيولة تامة على معظم طرق مدن المحافظة، لا سيما عدم تلقي غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة أي بلاغات تفيد بوجود معوقات على الطرق أو تأثير على الحركة المرورية.