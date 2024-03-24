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الأحد 24 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

ثنائي الأهلي يغادر معسكر المنتخب الأولمبي في السعودية للانضمام إلى فريقه

حمزة علاء حارس الأهلي
حمزة علاء حارس الأهلي
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غادر ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حمزة علاء حارس المرمي وكريم الدبيس معسكر المنتخب الأولمبي في مدينة الأحساء بالسعودية للانضمام إلى الفريق استعدادا للمشاركة فى مباراة سيمبا التنزاني بدوري ابطال أفريقيا.
 

وكان النادي الأهلي خاطب الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي ميكالي واتحاد الكرة في بيان رسمي بعودة الثنائي لتدريبات الفريق في ظل الظروف التى تواجه الأهلي قبل مباراة سيمبا التنزاني بسبب كثرة الغيابات والنقص العددى فى صفوف الفريق الأحمر.

وقرر محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الأولمبي سفر ثنائي الأهلي من السعودية غلى القاهرة عقب مباراة المنتخب الأولمبي مع استراليا أمس للإنضمام لتدريبات الفريق استعدادا للسفر غلى تنزانيا يوم الاربعاء المقبل لمواجهة سيمبا في دوري أبطال أفريقيا.

حمزة علاء كريم الدبيس المنتخب الأولمبي