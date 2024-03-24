استمرار فعاليات ليالي رمضان الثقافية بجنوب سيناء (صور)

تواصلت فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية بجنوب سيناء، والمستمرة حتى 30 مارس الجاري، وتقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، عددًا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية بالمحافظة، من خلال فرع ثقافة جنوب سيناء التابع لاقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة امل عبدالله، ضمن البرنامج المعد لاحتفالات شهر رمضان المبارك برعاية وزارة الثقافة.
قصر ثقافة شرم الشيخ
ففي مدينة السلام شرم الشيخ، أقام قصر ثقافة شرم الشيخ، حفلًا فنيًا استعراضيًا وغنائيًا، بدأ الحفل بقراءة بعص آيات القران الكريم تلتها القارئة، روان السيد، ثم عرض استعراض غنائي صوفي "مدد" حركات استعراضية "رماس عزت، وسجي حمادة، وندا محمد، وريتاج عزت، وكنزي عمرو"، وأداء صوتي علي شفيق، تدريب سيد الدهشان، وقدمت فرقة كورال قصر ثقافة شرم الشيخ باقة من الاناشيد والاغاني الوطنية، منها "احكي يا شهرزاد" غناء ندي محمد، تلاها قدمت الموهبة ايه "الرضا والنور"، وقدم المطرب علي "ابتهال ديني"، وقدمت الموهبة كندا "رمضانا ربيع"، كما تخلل الحفل باقة متنوعة من الاغاني الوطنية للكورال منها"، بقيادة المطرب عمر عدلي، اشراف الشاعرة اميمة اسماعيل مديرة القصر.
وفي نهاية الحفل اعربت اميمة اسماعيل خلال كلماتها عن سعادتها، ووجهت الشكر لكل من أسهم في انجاح الحفل، كما قدمت الشكر لفريق الكورال ومدربه عمر عادلي، متمنيه من الله مزيدًا من النجاح والتميز.
بيت ثقافة دهب
وفي مدينة دهب أقام بيت ثاقة دهب حفل انشاد ديني وفقرات فنية، بحضور اللواء عبد الرحمن بهاء الدين رئيس المدينة، وعبد العزيز نائب رئيس مجلس المدينة، و اشرف فتحي سكرتير مجلس المدينة، وعدد من مشايخ وعواقل قبائل مدينة دهب، ومنهم الشيخ سويلم، والشيخ سالم موسي حمدان، بجانب عدد من قيادات مدينة دهب، وعدد وفير من أهالي المدينة.
بدأ الحفل بكلمة لرئيس المدينة هنأ فيها الحضور بشهر رمضان المبارك ونقل فيها تحيات اللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء لاهالي دهب، اعقبها فقرة فنية لفرقة التنورة، وانشاء ديني لفرقة العربي للالات الشعبية.
بيت ثقافة رأس سدر
وفي مدينة راس سدر، قدم بيت ثقافة رأس سدر محاضرة بعنوان “فضل الصيام” ألقاها الشيخ سليمان عبدالله، بمشاركة رواد مكتبة الطفل والشباب برأس سدر، ومتابعة محمد قاسم مدير مكتبة الطفل والشباب، كما أقيمت أمسية شعرية للشاعر رأفت يوسف.
ساحة العلم بطور سيناء
كما تواصلت العروض الفنية والاستعراضية التي تقام على ساحة العلم في العاصمة طور سيناء، لفرقة فنون شعبية أطفال الطور بقيادة الفنان أسامة إبراهيم والذي قدم مجموعة من التابلوهات الاستعراضيه المتنوعة للتراث السيناوي والبنبوطي تلاه عرض فنى لفرقة تلقائيين أطفال الطور بقيادة عازف الإيقاع على عبد الفتاح والتي قدمت مجموعة من أغاني التراث السيناوي التي لاقت استحسان الحضور.