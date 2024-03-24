الجيش الأوكراني: القوات الروسية تفقد 990 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الأحد أن إجمالي الخسائر القتالية الروسية في أوكرانيا بين 24 فبراير 2022 و24 مارس 2024 ارتفعت إلى 436.750 جنديًا، من بينهم 990 قتيلًا أو جريحًا أثناء القتال خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت هيئة الأركان الأوكرانية أن الجيش الأوكراني دمر 6876 دبابة روسية (+24 في اليوم الماضي)، و13158 مركبة قتالية مدرعة (+28)، و10855 نظام مدفعية (+44)، و1018 نظام إطلاق صواريخ متعدد، و723 نظام دفاع جوي، و347 طائرة، و325 طائرة، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وأضافت أن الجيش الأوكراني أسقط أيضا مركبة جوية بدون طيار (+47)، 1،992 صاروخ كروز، 26 سفينة حربية/قواطع، غواصة واحدة، 14،407 مركبة آلية (+63)، و1،778 وحدة معدات خاصة (+10).