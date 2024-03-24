وفا: تشديد الإجراءات الأمنية في القدس والأقصى بسبب "المساخر"

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأحد بأن شرطة الاحتلال الإسرائيلي شددت من الإجراءات الأمنية على أبواب الأقصى، وأبواب القدس القديمة الرئيسية وأرجعت الشبان الفلسطينيين ولم تسمح لهم بالدخول إلى الاقصى في هذه الأثناء.

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" نقلا عن مصادر إلى أنه من المتوقع أن يشهد المسجد الأقصى اليوم وغدا الاثنين، اقتحاما مركزيا من قِبل المستعمرين للاحتفال بما يسمى "عيد المساخر اليهودي بوريم".

وفي السياق نفسه، أفادت وكالة وفا بأن عددا كبيرا من المستعمرين، اقتحموا صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحماية شرطة الاحتلال في أول أيام ما يسمى عيد "المساخر البوريم".

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية، إن عشرات المستعمرين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال، في أول أيام العيد وسط تنكر مستعمرين متطرفين من جماعات المعبد بزي "كهنة المعبد"، تكريسا للحضور الديني اليهودي المتطرف في الأقصى.