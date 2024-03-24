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الأحد 24 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

المعاينة الأولية تكشف تفاصيل حريق عقار بمدينة نصر

ارشيفية
ارشيفية
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أمرت نيابة مدينة نصر، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل عقار وفحص آثار الحريق لمعرفة أسبابه وحصر الخسائر الناجمة عنه، كما كلفت المباحث بالتحريات حول الواقعة
و أمرت باستدعاء  مستئجر البدروم للاستماع  الي أقواله.

وكشفت المعاينة الأولية للحريق عن تفحم  الببدروم بالكامل لإحتوائه علي مراتب وأجهزة كهربائية وأنه امتد لمواسير الصرف الصحي وصولا لسطح العقار.
وكان رجال الحماية المدنية بالقاهرة، نجحوا  في السيطرة على حريق عقار سكنى فى مدينة نصر.

وحاصرت قوات الأطفاء ألسنة اللهب فى حريق عقار مدينة نصر والذى اندلع فى عقار سكنى بدء من جراج سيارات، وامتد إلى بدورم ومخزن أسفل عقار سكنى بميدان الواحة.

المعاينة الأولية تفاصيل حريق عقار بمدينة نصر حريق عقار بمدينة نصر