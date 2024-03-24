أسعار العملات اليوم الأحد 24 مارس 2024

تباينت أسعار العملات الأجنبية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد 24 مارس 2024، وفيما يلي بيان بالأسعار وجاءت على النحو التالي:

سجل سعر الدولار الأمريكي نحو : 46.6231 جنيه للشراء، مقابل 46.7231 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو الأوروبي نحو : سجل 50.8892 جنيه للشراء، مقابل 51.0170 جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو : 59.5005 جنيه للشراء، مقبل 59.6514 جنيه للبيع.

أما الفرنك السويسرى فقد سجل نحو: 52.2213 جنيه للشراء، مقابل 52.3567 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الـ100 ين يابانى نحو : 30.8763 جنيه للشراء، مقابل 30.9486 جنيه للبيع.

وسجل اليوان الصينى نحو 6.4762 جنيه للشراء، مقابل 6.4904 جنيه للبيع.

وعلى صعيد أبرز العملات العربية فجاءت كما يلي:

سجل سعر الريال السعودي نحو : 12.4315 جنيه للشراء، مقابل 12.4588 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي نحو : 151.6594 جنيه للشراء، 152.0342 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى نحو: 12.6938 جنيه للشراء ، مقابل 12.7245 جنيه للبيع.

كما سجل سعر دينار البحرين نحو: 123.6381 جنيه للشراء ، مقابل 124.0223 جنيه للبيع.

وسجل ريال عماني نحو 121.0531 جنيه للشراء، مقابل 121.4258 جنيه للبيع.

وسجل ريال قطري نحو 12.7728 جنيه للشراء، مقابل 12.8248 جنيه للبيع.

وسجل دينار أردني نحو 65.6449 جنيه للشراء، مقابل 66.0261 جنيه للبيع.