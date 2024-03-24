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الأحد 24 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

استشهاد أحد كوادر الهلال الأحمر برصاص الاحتلال غرب خان يونس

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني
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استشهد أحد كوادر الهلال الأحمر الفلسطيني، فجر اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مستشفى الأمل غرب خان يونس. حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وقد أعلنت مصادر طبية فلسطينية عن استشهاد أمير صبحي أبو عيشة، أحد كوادر غرفة عمليات الطوارئ في الهلال الأحمر، وذلك خلال أدائه لواجبه في المستشفى المذكور.

وبهذا الحادث المؤلم، يرتفع عدد الشهداء من العاملين في مجال العمل الطبي إلى 364 شخصًا منذ بداية العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي. وقد شملت هذه الوفيات أطباءً، وممرضين، ومسعفين، في ظل استمرار العدوان الذي دخل يومه الـ170.

 

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