طيران الاحتلال يشن غارات عنيفة على خان يونس ومحيط مجمع ناصر الطبي

أفادت قناة "القاهرة" الإخبارية، اليوم الأحد، في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا)، بأن طائرات الاحتلال الحربية قامت بشن سلسلة من الغارات الجوية العنيفة في مناطق وسط وجنوب وغرب محافظة خان يونس، مما أسفر عن تدمير عدة منازل وممتلكات.



وفي الوقت الذي تم فيه ذلك، شهدت المنطقة تحليقًا مكثفًا للطائرات الحربية الإسرائيلية في الأجواء، وتقدمت آليات عسكرية إسرائيلية في منطقة قريبة من مجمع ناصر الطبي.



كما تعرضت المناطق المحيطة بمجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة لقصف من قبل مدفعية الاحتلال.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه وانتهاكاته واقتحاماته المتكررة للمدن والبلدات الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر الماضي.