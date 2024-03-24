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الأحد 24 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

وفاة الفنان محمد قشطة بعد صراع مع المرض

الفنان محمد قشطة
الفنان محمد قشطة
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توفي، منذ قليل، الفنان محمد قشطة بعد صراع كبير مع المرض، وذلك حسبما صرح الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، وجار تحديد موعد ومكان صلاة الجنازة.

كان محمد قشطة، قد عانى خلال الفترة الأخيرة من مرض الفشل الكلوي، ونُقل إلى المستشفى من أجل الرعاية الصحية، إذ بدأ المرض معه بالتهاب رئوي حاد فشل الأطباء في السيطرة عليه، ثم دخل العناية المُركزة، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

واشتهر الفنان محمد قشطة بتقديم الأدوار الثانوية على مدار رحلته الفنية التي امتدت لسنوات طويلة، قدم فيها ما يقرب من 200 عمل فني ما بين السينما والتلفزيون، عمل خلالها مع أشهر الفنانين منهم يسرا، محمد سعد وأحمد السقا.

يشار إلى أن آخر أعماله في عام 2020 مع الفنانة ماجدة زكي في مسلسل قوت القلوب، وابتعد بعدها عن الفن بسبب مروره بعدد من الأزمات الصحية.

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